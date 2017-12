PETROLIO: A NEW YORK CHIUDE SOPRA I 60 DLR, PRIMA VOLTA DA 2015

29 dicembre 2017- 21:04

New York, 29 dic. (AdnKronos/Dpa) - A New York il petrolio chiude in rialzo sopra i 60 dollari, per la prima volta dal 2015. Il West Texas Intermediate (Wti) per febbraio ha chiuso oggi a 60,42 dollari al barile, in rialzo di 58 cents (+1%) rispetto all'apertura.