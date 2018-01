PETROLIO: A NEW YORK IN RIALZO A 63,8 DLR

11 gennaio 2018- 20:55

New York, 11 gen. (AdnKronos/Dpa) - Il petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) ha guadagnato 23 cents (+0,4%) a 63,80 dollari al barile dopo aver superato i 64 dollari durante la giornata.