PETROLIO: BELLANOVA, IMPEGNATI PER 30 GIORNI SCORTE SICUREZZA ENTRO 2022

27 giugno 2017- 16:25

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Abbiamo considerato la funzionalità della logistica anche per la tenuta delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi. A tal proposito, ricordo l’impegno del Paese al raggiungimento del numero di 30 giorni di scorte di sicurezza, detenute dall’OCSIT per conto dello Stato, entro il 2022". Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all'Assemblea di Up, è il viceministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova."Aggiungo -rileva- che intendiamo rimuovere l’obbligatorietà della tenuta a scorta dell’olio combustibile diverso da quello per bunker marittimo, e rivedere le tempistiche delle gare dell’OCSIT per la logistica, anticipandole rispetto all’avvio del rapporto con OCSIT stesso. Questo al fine di consentire ai depositi di attuare le misure necessarie al ripristino dei depositi esistenti, perché siano utilizzabili al servizio del mantenimento delle scorte strategiche del Paese", conclude.