PETROLIO: C. AGRICOLE, VERSO PREZZO TRA 55 E 65 DLR

31 dicembre 2017- 12:52

Parigi, 31 dic. (AdnKronos) - Il mercato petrolifero, dopo l'annuncio dell'estensione dell'accordo tra Opec e non Opec che limita la produzione di greggio, dovrebbe "equilibrarsi nel 2018" e il prezzo del petrolio dovrebbe aggirarsi "tra i 55 e i 65 dollari al barile". A sostenerlo sono gli analisti del Credit Agricole in un report. Tuttavia, osservano, se l'estensione dell'accordo tra paesi Opec e non Opec, che limita la produzione petrolifera a livello mondiale, "attenua il rischio di un nuovo eccedente legato alla crescita della produzione statunitense nel 2018 non fa scomparire la minaccia americana per il 2019".Con un prezzo del petrolio intorno ai 60 dollari, sottolineano gli analisti della banca francese, "saranno favoriti gli investimenti già previsti dalle compagnie petrolifere in generale e negli Stati Uniti in particolare che hanno sofferto tre anni di cali".