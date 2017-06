PETROLIO: CROLLA A 46 DOLLARI AL BARILE DOPO DATI SCORTE USA

7 giugno 2017- 18:32

Milano, 7 giu. (AdnKronos) - Il petrolio crolla a New York dopo i dati Eia sulle scorte di greggio negli Stati Uniti, salite inaspettatamente di 3,3 milioni di barili nella settimana conclusa il 2 giugno. I futures sul Wti, al Nymex, sono scesi rapidamente del 4% a 46 dollari al barile. Il dato è il primo balzo in nove settimane per le scorte: la settimana precedente erano scese di circa 6,4 mln di barili.