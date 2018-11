23 novembre 2018- 16:05 Petrolio: Descalzi, calo prezzo fase transitoria, non grosso problema

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "Siamo in una fase di volatilità" dei prezzi del petrolio attorno ai 60 dollari al barile. "E' una situazione di volatilità non è un problema di domanda e offerta. E' un problema legato alla situazione geopolitica. E' una fase transitoria, non ci troviamo in una situazione in cui certamente non ci sono progetti o in cui c'è una mancanza di offerta". L'attuale situazione "può turbarci un po' ma non è un grosso problema". Ad affermarlo, intervenendo al Forum Med, è l'ad di Eni, Claudio Descalzi in merito all'andamento dei prezzi del petrolio ricordando che il gruppo petrolifero italiano "ha un neutralità di cassa intorno ai 55 dollari al barile"."Penso che in questi prossimi sei mesi ci sarà un'oscillazione" dei prezzi del petrolio ma "dipende se ci saranno tagli e l'entità di questi tagli. Tutti si aspettavano e si preparavano alle sanzioni iraniane, l'Opec ha aumentato la produzione e poi le sanzioni iraniane sono state spostate di sei mesi. Hanno spostato in la il momento cruciale", sottolinea Descalzi.Questi sei mesi, quindi, "sono il periodo che bisogna aspettare per avere un'inferiore volatilità perché la parte fisica, cioè la domanda e l'offerta dovranno prevalere sulla speculazione o sugli aspetti geopolitici", sottolinea l'ad di Eni.