PETROLIO: IN CADUTA LIBERA A 45 DOLLARI AL BARILE

8 giugno 2017- 16:09

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - I prezzi del greggio sono in caduta libera a New York. I futures sul Wti, dopo il crollo di ieri a 46 dollari al barile, oggi sono scesi a 45,3 dollari (-0,8%), il punto più basso in oltre un anno di contrattazioni. Ieri, l'Eia ha calcolato che la produzione di greggio negli Usa toccherà una media annua record di 10 milioni di barili al giorno nel 2018.