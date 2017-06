PETROLIO: IN RIBASSO DOPO CRISI MO, WTI SCENDE A 47,4 DOLLARI AL BARILE

5 giugno 2017- 16:24

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - I prezzi del greggio sono in ribasso dopo la crisi diplomatica che ha coinvolto lo stato del Qatar, in Medio Oriente, nei confronti del quale sei Paesi arabi, tra cui l'Arabia Saudita, hanno deciso di chiudere le relazioni diplomatiche. I Paesi confinanti accusano Doha di star destabilizzando la regione supportanto i militanti dell'Isis e di al-Qaeda. I future del Wti sono in calo di 25 centesimi a 47,4 dollari al barile. il Brent scende sotto i 50 dollari al barile.