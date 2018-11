23 novembre 2018- 16:26 Petrolio: ministro Egitto, tra 60 e 70 dollari equilibrio domanda e offerta

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "Non parlo certo a nome dell'Opec ma diciamo che mi sembra che siamo intorno ai 60 dollari al barile e che si possa andare fino ad un livello di 70 dollari al barile. Un livello in cui tutti sono soddisfatti, dove c'è l'equilibrio tra domanda e offerta. Sotto i 60 dollari possiamo vedere che non ci saranno grossi investimenti delle compagnie petrolifere...sopra i 70 dollari iniziamo a vedere altri tipi di problemi. Mi sembra che un prezzo tra 60 e 70 dollari sia un range accettabile". Così intervenendo al Forum Med il ministro del Petrolio egiziano, Tarek El Molla commentando l'andamento del prezzo del petrolio. La riunione Opec del 6 dicembre, aggiunge, "sarà una riunione come tante, riunione durante la quale si definiranno le loro politiche per l'anno prossimo".