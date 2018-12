18 dicembre 2018- 17:36 Petrolio: prezzi a picco, a New York scende a 47,6 dollari al barile

Milano, 18 dic. (AdnKronos) - Prezzi a picco per il petrolio a New York. I futures sul Wti con scadenza a gennaio scivolano a 47,6 dollari al barile, in calo del 4,4% rispetto alla seduta di ieri. Il valore del greggio è ai minimi da oltre un anno, e rivede i livelli di settembre 2017.