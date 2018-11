15 novembre 2018- 15:33 Petrolio: Up, a ottobre consumi +4,5%, in primi 10 mesi +3,5% (2)

(AdnKronos) - Ad ottobre, ricorda Up, le immatricolazioni di autovetture nuove hanno subito un calo del 7,3%. Quelle diesel hanno rappresentato il 43,7% del totale (era il 55,1% a ottobre 2017), mentre quelle a benzina il 42% (era il 31,7% a ottobre 2017). Quanto alle altre alimentazioni, nel mese considerato il peso del Gpl è stato del 7,1%, quello delle ibride del 6,0%, quello del metano dello 0,8% e le elettriche dello 0,4%. I consumi di carburanti autotrazione (benzina + gasolio) nei primi dieci mesi dell'anno, sono stati pari a circa 26,2 mln di tonnellate, con un incremento del 2,7% (+678.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2017. Tali dati sono ancora provvisori essendo consolidati solo i primi sette mesi dell’anno. Da segnalare il trend in continua crescita del carboturbo (jet fuel) che, rispetto allo stesso periodo del 2017, cresce del 8,3%. Si ricorda che nei primi dieci mesi le immatricolazioni di autovetture nuove sono risultate in calo del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2017, con quelle diesel a coprire il 52,2% del totale (era il 56,5% nei primi dieci mesi del 2017) e quelle a benzina il 34,5%.Le auto ibride hanno coperto il 4,4% delle nuove immatricolazioni, quelle alimentate a GPL il 6,5%, quelle a metano il 2,1% e le elettriche lo 0,3%.