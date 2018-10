16 ottobre 2018- 16:52 Petrolio: Up, a settembre consumi +2,5%, in primi 9 mesi +3,2%

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - A settembre i consumi petroliferi italiani sono ammontati a circa 5 milioni di tonnellate, con un incremento pari al 2,5% (+120.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi nove mesi dell'anno sono sono stati pari a 45,2 milioni di tonnellate, in crescita del 3,2% (+1.382.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo rende noto Unione Petrolifera (Up) secondo i dati provvisori della rilevazione del ministero dello Sviluppo economico.I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), a settembre, sono risultati pari a circa 2,5 mln di tonnellate, di cui 0,6 mln di benzina e 1,9 mln di gasolio, con un incremento dello 0,1% (+3.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2017. Nel confronto occorre tenere conto da un lato che il mese di settembre 2018 ha avuto un giorno lavorativo in meno rispetto al 2017 e dall’altro che nel 2018 è stato ampliato il campione dei denuncianti. In particolare la benzina totale ha mostrato un decremento dell’1,2% (-7.000 tonnellate) con un calo della benzina venduta sulla rete dell’1,4% rispetto a settembre 2017; il gasolio per autotrazione evidenzia un incremento dello 0,5% (+10.000 tonnellate) con un calo del gasolio venduto sulla rete dello 0,6% rispetto a settembre 2017. Performance positiva dei bitumi che, da un trimestre, hanno invertito un trend per lungo tempo negativo.