PETROLIO: UP, AD APRILE CONSUMI -8,2%, IN PRIMI 4 MESI -2,4%

17 maggio 2017- 16:09

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Stando a dati ancora provvisori, ad aprile i consumi petroliferi italiani sono ammontati a poco più di 4,5 milioni di tonnellate, con un decremento pari all’8,2% (-406.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2016. Andamento fortemente condizionato da un calendario con due giorni lavorativi in meno. Lo rende noto Unione Petrolifera (Up) in un comunicato.Nel primo quadrimestre 2017 i consumi sono stati invece pari a circa 19 milioni di tonnellate, con un decremento del 2,4% (-465.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2016.