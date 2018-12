12 dicembre 2018- 17:30 **Petrolio: Up, in 2018 bolletta sale a 21 mld (+19,7%)**

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - La fattura petrolifera netta stimata per il 2018 è di 21 miliardi, circa 3,5 miliardi di euro in più dello scorso anno (+19,7%), ma inferiore di quasi 13 miliardi rispetto al 2012 (-38%). Il peso della fattura petrolifera sul Pil italiano è stato pari all’1,2% rispetto all’1% dello scorso anno. E' quanto emerge dal preconsuntivo petrolifero 2018 di Up.