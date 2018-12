12 dicembre 2018- 17:43 Petrolio: Up, in 2018 produzione mondiale verso 99,8 mln b/g, boom Usa

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Nel corso del 2018 la produzione mondiale di petrolio ha evidenziato una decisa crescita, superando i 101 milioni nel mese di agosto. Complessivamente l’anno dovrebbe chiudere con una media di 99,8 milioni barili al giorno, pari ad un progresso di 2,3 milioni b/g (+2,4%) rispetto al 2017. E' quanto emerge dal preconsuntivo petrolifero 2018 di Up che è stato illustrato oggi dal presidente Claudio Spinaci.Con un volume totale di 15,4 mln b/g, quasi l’equivalente della produzione di Arabia Saudita, Iraq ed Ecuador messe assieme, gli Stati Uniti hanno registrato un vero e proprio record storico (+2,1 milioni b/g, +16% rispetto al 2017) coprendo quasi per intero l’incremento della produzione mondiale e consolidando così la loro leadership. Rispetto al 2010, in soli otto anni, con lo sviluppo dello shale oil gli Usa hanno praticamente raddoppiato i loro volumi (+97%), a fronte del +11,5% della Russia e del +11,3% dei paesi Opec.Tra gli altri Paesi non-Opec, si rileva il progresso di 200.000 b/g della Russia (salita a 11,6 milioni b/g +1,7%) che ha coperto la restante parte dell’incremento produttivo totale. La produzione Opec è invece rimasta sostanzialmente invariata (lieve diminuzione di 30.000 b/g rispetto al 2017).