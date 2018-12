12 dicembre 2018- 17:43 Petrolio: Up, in 2018 produzione mondiale verso 99,8 mln b/g, boom Usa (2)

(AdnKronos) - Dal 2010 l’offerta mondiale di petrolio è cresciuta complessivamente di 12,6 milioni b/g (+15%), coperta per il 62% dai Paesi non-Opec (+7,8 milioni b/g) e per la restante parte da quelli Opec (+4 milioni b/g), nonché dai processing gains e biocarburanti (+0,8 milioni b/g).La domanda petrolifera mondiale nel 2018 si stima in media a 99,2 mln b/g, avendo superato nell’ultimo trimestre dell’anno la soglia psicologica dei 100 mln b/g. Il progresso rispetto al 2017 è stato nel complesso di circa 1,3 mln b/g (+1,3%) sia per il contributo dei Paesi non-Ocse (+862.000 b/g) che di quelli Ocse (+430.000 b/g). Una crescita comunque più contenuta rispetto a quanto si era registrato nel 2017 (+1,5 mln b/g) e alle previsioni di inizio 2018 (+1,4 mln b/g).Tra i Paesi non-Ocse il contributo determinante all’aumento della domanda nel 2018 è arrivato dalla Cina e dagli altri Paesi asiatici che insieme, con circa 27 milioni b/g, hanno rappresentato oltre il 52% del totale non-Ocse. Up rileva anche il forte progresso di Stati Uniti e Canada che, viste le buone performance delle rispettive economie, con 25,5 milioni barili/giorno (+400.000 b/g vs 2017) hanno determinato quasi per intero l’incremento registrato nei Paesi Ocse. Stabile l’Europa che, confermando i 14,3 mln b/g dello scorso anno (intorno il 30% del totale Ocse), ha interrotto la fase di crescita iniziata nel 2014.