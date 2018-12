10 dicembre 2018- 13:56 Petrolio: Up, in primi 10 mesi importazioni -4,7%,

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Nei primi dieci mesi dell'anno le importazioni di petrolio sono ammontate a 51,9 milioni di tonnellate, in calo del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2017. Calo per Azerbaijan (-6,4%) che però si conferma il primo paese fornitore dell’Italia, seguito da Iraq, Iran ed Arabia Saudita e Libia. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Unione Petrolifera (Up).Nei primi dieci mesi 2018 il costo del greggio importato in Italia è cresciuto del 33,2% rispetto allo stesso periodo 2017. Nei primi otto mesi 2018 le esportazioni di greggio e prodotti petroliferi sono ammontate a circa 20,1 milioni di tonnellate, in calo del 4,7% rispetto allo stesso periodo 2017 (diminuiscono gasoli e oli combustibili).Nei primi dieci mesi 2018 le raffinerie italiane hanno lavorato 60,5 milioni di tonnellate di greggio, e semilavorati, con un calo del 2,5% rispetto allo stesso periodo 2017. Stando ai dati provvisori, nei primi dieci mesi 2018 i consumi petroliferi sono cresciuti del 3,5% rispetto allo stesso periodo 2017. Aumento che si dimezza se si confronta con un 2017 ricostruito a parità di campione con il 2018.