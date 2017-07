PFAS: AL VIA CAROTAGGI ALL'INTERNO MITENI

26 luglio 2017- 17:37

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - In relazione ai problemi causati dall’inquinamento da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas), i tecnici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto hanno iniziato in questi giorni la seconda campagna di caratterizzazione dei terreni di pertinenza dell’azienda Miteni di Trissino (Vicenza).Ne dà notizia l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin precisando che l’intervento viene realizzato in base a quanto previsto dalla deliberazione della giunta veneta del 14 febbraio scorso, secondo le disposizioni e sotto la supervisione del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, incaricato delle indagini. I nuovi carotaggi vengono effettuati a maglia stretta all’interno dell’azienda e proseguiranno per tutto il mese di agosto. Serviranno a definire con precisione le azioni di bonifica necessarie.