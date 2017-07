PFAS: AL VIA CAROTAGGI ALL'INTERNO MITENI (2)

26 luglio 2017- 17:37

(AdnKronos) - Con l’occasione l’assessore ribadisce che è ferma volontà della Regione attenersi al principio sancito dalla normativa ambientale che chi inquina paga. “Ci siamo già costituiti parte civile per rivalerci su chi ha inquinato. Su questo punto noi abbiamo intenzione di andare fino in fondo per far pagare i responsabili, tutti coloro che hanno avuto un ruolo in questa vicenda”.Sulla questione l'assessore veneto ha anche chiesto al Ministero dell'Ambiente quale sia lo stato di avanzamento della procedura di danno ambientale ai sensi della parte VI del d.lgs. 152/2006 (norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente).