PFAS: ASSESSORE VENETO, REGIONE SI è MOSSA IN MODO TEMPESTIVO ED EFFICACE (2)

17 luglio 2017- 17:24

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Per quanto riguarda il principio del “chi inquina paga” – dice l’assessore - vorrei ricordare che la Regione del Veneto si è già costituita parte civile, elemento necessario per rivalersi su chi ha inquinato. Mi auguro che oltre ai comuni coinvolti, lo facciano anche i gestori dei servizi acquedottistici e soprattutto il governo nazionale. Su questo punto noi abbiamo intenzione di andare fino in fondo rivalendoci su chi ha inquinato, ma anche su chi sapeva e non ha informato le autorità competenti, tra cui, sembra dalle indagini dei Carabinieri, ci sarebbe anche Mitsubishi Corporation”.“Così come mi auguro che il governo voglia aderire al protocollo di coordinamento sulle bonifiche alla Miteni che la Regione ha attivato con il comune di Trissino e la Provincia di Vicenza, alla quale spettano le incombenze sull’autorizzazione integrata ambientale. E anche che i famosi 80 milioni annunciati dal governo un anno fa, siano immediatamente sbloccati, senza ulteriori posticipi vincolati a nuovi pseudo adempimenti. Non possiamo più continuare a essere sotto ricatto del governo su una questione così importante. La Regione peraltro, nonostante l’ostruzionismo pesante di Puppato e Pd, è andata aventi con i lavori dei pozzi di Carmignano, funzionali all’approvvigionamento idrico di Almisano. Diversamente, oggi non avremmo i pozzi già quasi terminati”.