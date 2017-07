PFAS: ASSESSORE VENETO, REGIONE SI è MOSSA IN MODO TEMPESTIVO ED EFFICACE (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Se la si smettesse di continuare a tentare di dimostrare l’indimostrabile, sarebbe meglio per tutti. A tutti comunque faccio notare che la Task Force Pandora, gruppo di studiosi costituito a livello nazionale che mette a disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche in maniera indipendente per approfondire i temi dell'inquinamento ambientale, sulla questione dei Pfas così si è espressa: ‘l’iter seguito dalla Regione Veneto sembra sia stato, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, corretto, rapido, incisivo ed efficace’. Gli scettici possono verificarlo andando a leggersi la relazione all’indirizzo http://www.taskforcepandora.com/veneto”, ha concluso.