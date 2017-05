PFAS: BOTTACIN, VENETO PRIMA REGIONE AD AFFRONTARE PRESENZA IN PRODOTTI INDUSTRIALI

24 maggio 2017- 18:07

Venezia, 24 mag. (AdnKronos) - "Anche relativamente alla problematica della presenza di sostanze Pfas nei prodotti utilizzati nell’industria, il Veneto si dimostra all'avanguardia essendo la prima Regione in Italia ad aver affrontato la questione": ad annunciarlo è l'assessore all'ambiente Gianpaolo Bottacin che specifica altresì come "nell’ambito degli ormai numerosi incontri organizzati con il comparto industriale dell’area vicentina, non appena si è riscontrata la problematica della possibile presenza di composti Pfas non segnalati in etichetta poiché inferiori all’1%, abbiamo sensibilizzato gli interessati sul tema".La normativa in materia è di competenza delle Autorità comunitarie (regolamento REACH) e statali. La questione, insieme alla richiesta di introdurre Standard di Qualità Ambientale per le sostanze Pfas e di introdurre appositi divieti e limiti all’importazione di tali composti, è quindi stata portata all’attenzione del gruppo di lavoro tecnico organizzato dal Ministero dell’Ambiente e dedicato ai Pfas. "In tale sede sono state coinvolte - sottolinea l' assessore - le Autorità ministeriali e le stesse verranno ulteriormente sollecitate a dettare disposizioni specifiche. E’ chiaro che ciò rappresenta una questione non secondaria, poiché il rischio concreto è che, mentre ci si concentra giustamente nella misurazione degli scarichi industriali delle aziende produttrici, ci sono moltissimi potenziali utilizzatori di prodotti in diversissimi settori industriali e non, che per ogni litro di liquido di prodotto utilizzato, potrebbero maneggiare un quantitativo corrispondente a ben 10 miliardi di nanogrammi di Pfas".