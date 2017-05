PFAS: BOTTACIN, VENETO PRIMA REGIONE AD AFFRONTARE PRESENZA IN PRODOTTI INDUSTRIALI (2)

24 maggio 2017- 18:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Tali utilizzatori – fa rilevare l’assessore - ignorando la presenza di tali sostanze poiché non indicate in etichetta, potrebbero sversarlo tranquillamente nelle matrici ambientali inconsapevolmente. La questione, come si intuisce, è pertanto di fondamentale importanza per la tutela delle acque e della salute pubblica, ma inspiegabilmente tale tema non è mai stato sollevato né dal Ministero, né da Comitati o Associazioni ambientaliste come Greenpeace, né tantomeno da altre Regioni italiane".“Ricordo infatti – aggiunge - che il Veneto è l’unica Regione che si è mossa per la problematica di inquinamento da Pfas, pur essendo presenti tali sostanze anche nel Po, fin dal tratto piemontese, dove secondo il nota Studio del Cnr-Irsa, ci sarebbe chi sversa addirittura 60 milioni di nanogrammi ogni secondo, nell’Arno, e nel Tevere".