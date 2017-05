PFAS: BOTTACIN, VENETO PRIMA REGIONE AD AFFRONTARE PRESENZA IN PRODOTTI INDUSTRIALI (3)

24 maggio 2017- 18:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La Regione chiede alle autorità ministeriali, essendo la materia ambientale di competenza statale, di attivarsi a massimi livelli tecnico-scientifici, al fine di stabilire limiti o obiettivi di qualità per tutte le matrici ambientali, aria compresa, ed i relativi metodi di campionamento e analisi, al fine di poter disporre di dati certi e oggettivabili al fine di dare massima garanzia ai cittadini: "si sta infatti assistendo – mette in guardia l’assessore - ad uno stillicidio di presunti esperti che presentano dati non suffragati dai rigorosi protocolli scientifici necessari. Ciò procura paura e allarmismo. Le quantità in gioco, miliardesimi di grammo in un chilo di substrato, non lasciano spazio ad apprendisti stregoni"."L’ultimo fatto in ordine di tempo risale a pochi giorni fa e vede come protagonisti i dati comunicati da Greenpeace sulle acque, dati incontrovertibilmente smentiti da Arpav attraverso analisi svolte con metodi ufficiali. Chi lancia allarmi gratuiti - conclude l'assessore - smetta di concentrarsi sul dito ma guardi la luna. Anche perché, sia chiaro, la Regione perseguirà presso le opportune sedi questi creatori di allarme".