PFAS: INCONTRO AL MINISTERO AMBIENTE CON MAMME 'NO PFAS'

6 febbraio 2018- 19:03

Venezia, 6 feb. (AdnKronos) - Seconda positiva giornata di incontri sul delicato tema dei Pfas per l’assessore regionale all’Ambiente e Protezione Civile Gianpaolo Bottacin il quale, presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente insieme anche ai tecnici regionali e di Arpav, ha partecipato oggi al tavolo di confronto richiesto dal gruppo delle “Mamme NO Pfas” sul tema dei progetti per la sostituzione delle fonti di approvvigionamento nei territori contaminati.“Abbiamo ascoltato le legittime preoccupazioni di questo gruppo – afferma l’assessore – che, per il vero, avevamo già incontrato in diverse altre occasioni anche con il presidente Zaia, cercando di dare le più ampie rassicurazioni sui tempi di attuazione del programma di bonifica della rete acquedottistica, elencando gli interventi già fatti e i risultati prodotti dall’introduzione dei filtri”.