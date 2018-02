PFAS: INCONTRO AL MINISTERO AMBIENTE CON MAMME 'NO PFAS' (2)

6 febbraio 2018- 19:03

(AdnKronos) - “Con lo stesso clima costruttivo già riscontrato nella giornata di ieri, non solo da parte nostra ma anche dei rappresentanti del Ministero – aggiunge - si è ribadita la tempistica che intendiamo attuare con rigore e la massima collaborazione che ci sarà tra noi e il Ministero affinché ciò avvenga“.“Gli elementi essenziali, ovvero la presenza delle nostre progettazioni e la messa in disponibilità dei soldi anche statali per poter procedere all’attuazione del programma – conclude l’assessore - erano infatti gli elementi essenziali per poter procedere in maniera spedita. In questi due giorni finalmente sembrerebbero essersi sciolti i dubbi su entrambe le criticità e di questo non posso che essere soddisfatto”.