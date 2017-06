PFAS: INTESA TRA REGIONE VENETO, PROVINCIA VICENZA E COMUNE TRISSINO PER BONIFICA

15 giugno 2017- 16:03

Venezia, 15 giu. (AdnKronos) - Sulla scorta dei primi risultati delle indagini dei Carabinieri dei Noe, in corso di svolgimento su mandato della Procura di Vicenza, Regione, Provincia di Vicenza e Comune di Trissino hanno condiviso la proposta di sottoscrivere a breve un protocollo d’intesa, da estendere eventualmente anche allo Stato, finalizzato al coordinamento del procedimento amministrativo di caratterizzazione e bonifica dei terreni dell’azienda Miteni inquinati dai Pfas . E’ quanto è stato deciso nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi a Palazzo Balbi a Venezia, presieduto dall’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacibn con il sindaco di Trissino, Davide Faccio i rappresentanti della Provincia di Vicenza e il direttore generale di Arpav, per garantire il supporto tecnico al Comune e al fine di avere il massimo coordinamento, che sarà in capo alla Regione, tra i vari soggetti amministrativi coinvolti. L’assessore ha sottolineato che il documento fatto pervenire dai Carabinieri del Noe "contiene elementi conoscitivi relativamente all’inquinamento dei suoli che non erano mai stati resi noti dalla proprietà aziendale e di rilevante gravità. Il problema presenta quindi aspetti di particolare complessità e il protocollo servirà come piattaforma di riferimento per assicurare il massimo supporto al comune di Trissino a cui spetta la competenza per la bonifica".