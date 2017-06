PFAS: INTESA TRA REGIONE VENETO, PROVINCIA VICENZA E COMUNE TRISSINO PER BONIFICA (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "I Carabinieri del Noe nel loro rapporto – ha fatto presente l’assessore - hanno riconosciuto l’importanza di quanto previsto dalla delibera regionale del 14 febbraio scorso con il piano di carotaggi affidato all’Arpav. Il piano di caratterizzazione dei terreni una volta ultimato servirà a programmare con precisione gli interventi di bonifica necessari e fare chiarezza anche sulle responsabilità del danno provocato su ambiente e salute dalla popolazione". "La relazione dei Carabinieri si riferisce solo al problema del suolo, ma proseguirà comunque anche l’attività dell’Arpav per quanto riguarda la rilevazione dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria. In tema di Pfas – ha concluso l’assessore – il Veneto è diventato riferimento a livello nazionale e sovranazionale". Lo ha confermato anche il direttore generale di Arpav Nicola Dell'acqua4 che ha sottolineato come il laboratorio dell’agenzia ambientale veneta sia il più attrezzato d’Europa per quanto riguarda i Pfas.