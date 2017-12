PFAS: MITENI, LA BONIFICA è GIà INIZIATA DA TEMPO

Vicenza, 6 dic. (AdnKronos) - In risposta alle affermazioni contenute nel comunicato di oggi di Greenpeace l'azienda Miteni di Trissimo (Vicenza) spiega che: "La zona da bonificare in Miteni non solo è già stata identificata ma la bonifica è anche già partita da tempo. La bonifica delle acque è in corso da quattro anni e sono state asportate 300 tonnellate di terreno nella zona in cui vi era la contaminazione dei rifiuti seppelliti negli anni Settanta. A ciò si aggiunge l’importante lavoro fatto per isolare la falda sottostante lo stabilimento che ha portato risultati superiori al 99%". "Non si capisce dunque come si possa chiedere oggi "l’avvio di operazioni di bonifica" già in corso da tempo con importanti risultati già conseguiti e documentati dagli enti", conclude nella nota la Miteni.