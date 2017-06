PFAS: ZAIA, CAROTAGGI FONDAMENTALI, AIUTEREMO IL COMUNE DI TRISSINO FINO IN FONDO

14 giugno 2017- 17:55

Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - E’ stata convocato dalla Regione per domani, giovedì 15 giugno, alle ore 12, a Palazzo Balbi a Venezia, un incontro con il sindaco di Trissino (Vi), il presidente della Provincia di Vicenza e l’Arpav in merito al piano di 'caratterizzazione' della Miteni per il problema dell'inquinamento da Pfas.Anche a supporto delle indagini dei Carabinieri dei Noe, in corso di svolgimento su mandato della Procura di Vicenza, si è ritenuto opportuno valutare un protocollo tra Regione, Provincia e Comune, da estendere eventualmente anche allo Stato, finalizzato al coordinamento del procedimento amministrativo di caratterizzazione e bonifica - spiega la Regione Veneto - L’incontro si rende necessario per garantire il supporto tecnico necessario al Comune e al fine di avere il massimo coordinamento tra i vari soggetti amministrativi coinvolti.