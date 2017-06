PFAS: ZAIA, CAROTAGGI FONDAMENTALI, AIUTEREMO IL COMUNE DI TRISSINO FINO IN FONDO (2)

14 giugno 2017- 17:55

(AdnKronos) - All’incontro parteciperà anche Arpav, a cui è richiesta la velocizzazione di quanto previsto dalla dgr 160 del 14/02/2017 (piano di carotaggio) che potrà dare adeguato supporto alle indagini dei Carabinieri e di cui il Noe stesso ha riconosciuto l’importanza chiedendone ulteriori implementazioni.“Abbiamo sempre saputo che i carotaggi sui terreni dell’azienda, quando ne decisi in Giunta l’effettuazione, erano importanti – commenta il Governatore veneto Luca Zaia – ora i Carabinieri ci confermano che sono diventati addirittura fondamentali”. “Ci tengo a ribadire che la Regione intende supportare fino in fondo il Comune di Trissino – conclude il Presidente – e andare fino in fondo perché le domande di verità, salute e trasparenza trovino risposte coerenti e certe”.