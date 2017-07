PFAS: ZAIA SCRIVE A GENTILONI PER SOLLECITARE FONDI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (2)

25 luglio 2017- 17:42

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La Regione Veneto si è poi costituita come parte offesa presso la Procura della Repubblica di Vicenza nei confronti dei responsabili della contaminazione per tutte le fattispecie di reato più volte segnalate dall’Arpav, compreso il disastro ambientale, a tutela dei cittadini colpiti ed al fine di richiedere ed ottenere il ristoro dei danni arrecati all’ambiente. Ma il presidente fa rilevare che "la Regione, pur non essendo il soggetto prioritariamente competente (D.Lgs. n. 152/2006) in materia di servizio idrico integrato, si è comunque immediatamente attivata anche nella realizzazione di nuovi acquedotti che permettano di portare definitivamente acqua di buona qualità nelle zone colpite, prelevandola da aree regionali incontaminate e sicure". L’ammontare degli investimenti supera peraltro i 200 milioni di euro, valore non disponibile nel bilancio regionale. “La società regionale Veneto Acque S.p.A. – spiega nella lettera al governo - è stata appositamente incaricata di coordinare le attività di progettazione e realizzazione delle necessarie tratte acquedottistiche e dei relativi impianti e serbatoi: si tratta di oltre 100 km di nuove reti, che permetteranno di alimentare con nuove fonti di approvvigionamento le aree attualmente esposte alla contaminazione e costrette ad un oneroso, pur se efficace, filtraggio”.