PFAS: ZAIA SCRIVE A GENTILONI PER SOLLECITARE FONDI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (3)

25 luglio 2017- 17:42

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Stante l’impegno fin qui profuso senza sosta dalla Regione – conclude il presidente veneto - ricordando peraltro che tutti gli interventi finora messi in atto per rendere sicuri gli acquedotti sono stati finanziati direttamente dai cittadini con la tariffa del servizio idrico integrato, e sostenuti in via straordinaria solo da finanziamenti regionali, si richiede alle Autorità statali di definire finalmente con chiarezza le tempistiche certe entro cui saranno erogati i fondi più volte annunciati, pari ad 80 milioni di euro, necessari per garantire il completamento funzionale degli interventi infrastrutturali". "Si rappresenta che l’attuale situazione di incertezza si riverbera negativamente sulla efficacia dell’azione di progettazione, poiché la Legge prevede chiaramente che le attività di progettazione e soprattutto di realizzazione delle opere pubbliche non possano procedere senza la corrispondente copertura finanziaria: a tali vincoli non può ovviamente che essere soggetta anche la società regionale Veneto Acque che, ai sensi delle leggi di contabilità, non può agire con la necessaria operatività se non dispone appieno delle risorse necessarie”, conclude Zaia