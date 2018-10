4 ottobre 2018- 16:10 Philip Morris e Ferrari guardano al futuro con Mission Winnow

Suzuka, 4 ott. - (AdnKronos) - Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) e Scuderia Ferrari oggi hanno dato una nuova svolta alla loro partnership che dura da ben 45 anni con la presentazione di Mission Winnow, una nuova iniziativa globale volta a creare coinvolgimento intorno al ruolo di scienza, tecnologia e innovazione come forza propulsiva positiva in qualsiasi settore. L'iniziativa globale scende in pista questa settimana in occasione dell’Honda Japanese Grand Prix 2018 di Formula 1 a Suzuka. “Con Mission Winnow vogliamo far conoscere al mondo il cambiamento che abbiamo affrontato, condividendo il nostro orgoglio per la trasformazione ottenuta dai dipendenti di PMI, oltre alla nostra dedizione verso una scienza e un’innovazione rigorosa che possano condurci verso un futuro migliore”, ha affermato André Calantzopoulos, Chief Executive Officer di PMI.“Questa piattaforma globale costituirà una finestra verso la nuova PMI e ci consentirà di sfidare i pregiudizi, poichè sappiamo che molti potrebbero nutrire dubbi su di noi e sulle nostre motivazioni. La nostra partnership con Scuderia Ferrari ci offre l’opportunità di sfruttare gli spunti ottenuti nel corso di numerose discussioni incoraggianti sia con i sostenitori che con i detrattori, e raggiungere un ampio pubblico per coinvolgerlo su larga scala”. La parola “winnow” (pronunciata: “win”–“oh”) è stata selezionata perché descrive perfettamente il percorso preciso e metodico che PMI sta seguendo per raggiungere la sua ambiziosa visione di un mondo senza fumo. Questo termine – e la visione di PMI – è un connubio di concentrazione, trasparenza, attenzione e netta determinazione.Originariamente il termine “winnow” (spulare) faceva riferimento alla rimozione della pula dai chicchi, ma successivamente venne utilizzato in senso più ampio per descrivere l’atto di scartare il superfluo, estrarre il buono, oltre a distinguere la verità da ciò che è inesatto o fuorviante. In un mondo caratterizzato da un sovraccarico di informazioni, questo diventa di fondamentale importanza per PMI.La società ritiene inoltre che sia fondamentale assumersi un impegno assoluto di miglioramento continuo perseguendo in modo dedicato e diligente l'eccellenza scientifica e ingegneristica prestando un’attenzione approfondita ai dettagli. Proprio questo impegno e questa attenzione stanno stimolando uno spostamento di paradigma nell'industria del tabacco verso un futuro migliore. Come ha aggiunto Calantzopoulos: “Mission Winnow sintetizza il nostro impegno ad ambire a migliorare in tutto ciò che facciamo. In PMI stiamo proprio selezionando, o scartando, i vecchi approcci: impariamo dagli errori passati per dare forma al nostro futuro”.Nel suo slancio verso il futuro, PMI ha scelto un percorso molto complesso sotto tutti gli aspetti, che la porta ad affrontare molte sfide. Come Scuderia Ferrari, la società ha stabilito una rotta che non prevede di tornare sui propri passi: PMI deve progredire in modo costante e rapido, esaminando ed analizzando la strada da percorrere, imparando ogni giorno e adattandosi per migliorare alla curva successiva.“Mission Winnow riguarda il modo in cui ci stiamo trasformando come società, ciò in cui crediamo e il modo in cui lavoriamo per ottenere un futuro migliore. Scuderia Ferrari è il partner ideale per Mission Winnow per via del suo team animato dalla passione per l’innovazione e dalla spinta verso il miglioramento costante per raggiungere la vittoria”, ha osservato Miroslaw Zielinski, presidente della divisione Scienza e Innovazione di PMI.Zielinski ha aggiunto: "Stiamo lanciando Mission Winnow nel circuito di F1 perché i fan del motorsport comprendono bene che non esiste alcuna retromarcia in gara ma soltanto progressione e crediamo che vorranno condividere questa visione".Mission Winnow fornisce la prospettiva dall'interno di due società che operano in settori molto diversi ma hanno moltissimi aspetti in comune: per entrambe, il successo si fonda sulla passione dei dipendenti per gli standard più elevati di performance nel perseguimento di ambizioni fondamentali. Mission Winnow non pubblicizza mai né promuove alcun prodotto del tabacco. Mission Winnow non riguarda il cosa, ma il come e il perché. Per ulteriori informazioni riguardanti Mission Winnow visitare www.missionwinnow.com o @missionwinnow su Facebook, Instagram e Twitter.