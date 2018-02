PIACENZA: DONAZZAN (FI), SOLIDARIETà ALL'ARMA DEI CARABINIERI (2)

12 febbraio 2018- 16:21

(AdnKronos) - "Prima di tutto venite voi, la vostra incolumità, l’onore della vostra divisa. Se perdete la fiducia in questo principio allora tutto sarà possibile. Come accaduto sabato a Piacenza. Torniamo ai fondamentali, tutti. Sono persuasa che la debolezza, che si trasforma in soccombenza, sia il vero pericolo. Sono altresì convinta che a fronte di una ingiustizia, il sentimento più comune, anche se silente o apparentemente sopito, nella nostra società sia la ricerca di giustizia, anche attraverso la reazione. Lo dico a me stessa, prima di tutto - prosegue l'assessore - Se avrete bisogno di essere difesi, troverete molti italiani al vostro fianco. Una maggioranza silenziosa, che non potrà più essere silente”.