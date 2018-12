18 dicembre 2018- 17:39 Piaggio Aerospace: Apa (Uilm), molte nubi e poca luce (2)

(AdnKronos) - "Le fideiussioni ottenute in queste ore sono fondamentali per firmare commesse pubbliche ma ci vogliono garanzie col sistema bancario per ottenere linee di credito. Il commissario - riferisce Apa - ha ribadito che l’azienda ha delle riserve di soldi e che gli stipendi dei prossimi mesi non sono in discussione, almeno fino a febbraio. Bene, noi crediamo però che vadano pagate tutte le spettanze, anche la tredicesima nella sua totalità, non solo il rateo di dicembre."Il commissario non è però il padre eterno e senza lavoro sarà costretto a utilizzare ammortizzatori sociali. Per questo il governo deve supportarlo dandogli lavoro, così come evitare assolutamente logiche di spezzatino, che noi non accetteremo. In questo senso ancora oggi non abbiamo chiare le intenzioni di Leonardo in questa vicenda. E’ arrivato il momento che anche questo nodo si dipani. Noi comunque faremo tutto il possibile per salvaguardare un’azienda che riteniamo un asset strategico per il sistema Italia", conclude Apa.