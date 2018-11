30 novembre 2018- 16:12 Piaggio Aerospace: Apa (Uilm), nuoce attendismo, serve rilancio

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - “L’attendismo nuoce alla Piaggio. Il Mise deve creare le condizioni per il rilancio della società, i presupposti esistono”. A chiederlo è il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa. "Dopo una manifestazione partecipata e la lotta dei lavoratori, che stamattina sono stati costretti a bloccare la circolazione a Genova, il Ministro Di Maio ha dichiarato che nominerà in anticipo, lunedì o massimo martedì, il Commissario. Abbiamo dovuto aspettare diverse ore in Prefettura le parole del Ministro, che via Facebook bontà sua, ha poi deciso di esprimersi", dice il sindacalista."Questa - prosegue Apa - è una notizia importante perché l’impegno del Ministro ha consentito anche lo sblocco degli stipendi nel più breve tempo possibile. Ora ci attendiamo i fatti. Intanto la nomina, poi lo sblocco degli stipendi e l’incontro a Roma del 7 dicembre, in quella sede deve emergere una chiara visione strategica del Mise per Piaggio in merito alla continuità produttiva che eviti il ricorso della Cig, questo può avvenire attraverso la traslazione dei 766 mln di euro per i p1hh, anche perché la parte motoristica ha un orizzonte di lavoro di circa 2 anni". "L’auspicio è che il Commissario non sia un passacarte ma su indicazione del Ministero deve creare le condizioni per portare Piaggio fuori dalla situazione di difficoltà. Vigileremo affinché venga intrapreso questo percorso nell’interesse dell’economia ligure e dei lavoratori. Lunedì incontreremo inoltre il Presidente della Regione Toti per fare il punto della situazione", conclude Apa.