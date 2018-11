29 novembre 2018- 18:04 Piaggio Aerospace: Apa (Uilm), sbloccare stipendi, si rischia blocco città

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "E' necessario sbloccare gli stipendi, altrimenti si rischia il blocco della città”. Ad dichiararlo è Antonio Apa, segretario generale della Uilm di Genova. "La Piaggio - riferisce - oggi avrebbe dovuto comunicarci l’erogazione degli stipendi di novembre, invece con un atto unilaterale e scellerato ci ha comunicato, ancor prima di iniziare l’incontro, che gli stipendi avrebbero subito 'un ritardo'. Ritengo questa situazione inaccettabile anche perché abbiamo le basi per pensare che gli stipendi potessero essere pagati"."Domani - annuncia il sindacalista - informeremo i lavoratori sull’accaduto e se non arriveranno risposte certe e atti concreti in tempi utili domani mattina, ci vedremo costretti ad agire di conseguenza ed eventualmente anche a bloccare la città. C’è bisogno di un atto di responsabilità da parte di tutti, soprattutto da parte dell’azienda, perché la vicenda non prenda una piega estremamente negativa". "Altrettanta responsabilità la chiediamo al Mise che nella giornata di domani dev’essere in grado di nominare il Commissario. Non possiamo più accettare promesse dall’azienda, abbiamo bisogno di un atto concreto e tangibile nel più breve tempo possibile. Piaggio deve pagare gli stipendi ai propri lavoratori", conclude Apa.