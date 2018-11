22 novembre 2018- 20:56 Piaggio Aerospace: Fim, Liguria non può perdere aziende importanti (2)

(AdnKronos) - "Chiediamo pertanto al Governo - proseguono i due sindacalisti - di attivarsi per identificare tutte e soluzioni possibili, anche attraverso l’ingresso nella società di partner industriali del settore e lo sblocco del finanziamento del progetto per garantire la continuità produttiva e occupazionale ed evitare che un altro pezzo importante dell’industria civile e della difesa italiana sia sacrificata"."La Fim Cisl - assicurano infine Bentivogli e Vella - continuerà a restare a fianco dei lavoratori Piaggio Aero nella ricerca di tutte le soluzioni possibili; chiediamo che al più presto il Ministero dello Sviluppo Economico riconvochi le parti per dare tutte le garanzie sulla continuità produttiva dell’azienda".