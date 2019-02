26 febbraio 2019- 16:43 Piaggio Aerospace: Mise, priorità reperimento risorse, obiettivo è rilancio

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Il Governo e il ministero dello Sviluppo economico hanno il massimo interesse nel rilanciare questa azienda che è diventata leader grazie al suo elevato livello di strategia e competenze tecniche".Così in una nota il vice capo di gabinetto, Giorgio Sorial dopo che si è svolto oggi al Mise il tavolo di crisi, presieduto da Sorial e dal sottosegretario Davide Crippa, relativo alla situazione economica e occupazionale della Società Piaggio Aerospace, azienda leader del settore aviazione, attualmente in amministrazione straordinaria. Hanno partecipato al tavolo i rappresentanti dell’Azienda, della Regione Liguria, del Ministero della Difesa e delle sigle sindacali."Il tavolo di oggi - rileva Sorial - è stato convocato al fine di gestire l’ordine di grandezza delle sfide che la società Piaggio Aerospace deve affrontare per il rilancio delle sue attività. Nell’immediato la priorità è costituita dal reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla copertura economica delle contingenze". Durante l’incontro è stato manifestato l’interesse da parte del ministero di definire lo sviluppo del sistema a pilotaggio remoto P.1HH Hammerhead e di future commesse, scelta che rappresenterebbe un segnale concreto di ripresa della produzione e di recupero della posizione dell’azienda sul mercato, nazionale e internazionale.