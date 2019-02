26 febbraio 2019- 16:43 Piaggio Aerospace: Mise, priorità reperimento risorse, obiettivo è rilancio (2)

(AdnKronos) - Negli ultimi mesi è stato anche svolto un importante lavoro di reperimento delle risorse ma c’è ancora molto da fare, soprattutto per i lavori di ammodernamento della flotta istituzionale italiana. Le parti si stanno adoperando affinché, nel breve periodo, si possa ottenere la totalizzazione di gran parte del credito Iva maturato nel 2018.Giovedì prossimo, aggiunge Crippa, "sarò presso le Commissioni Riunite per un’audizione nel corso della quale porterò avanti la linea di sviluppo concordata durante i precedenti tavoli, dai quali è emerso che la conclusione del progetto HH, la sua sperimentazione e commercializzazione anche ai fini industriali, rimangono le scelte migliori". In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, conclude Crippa, "ciò consentirebbe di mettere in campo una progettualità molto più consistente e condivisibile da parte dell’Unione Europea".