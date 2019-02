26 febbraio 2019- 19:26 Piaggio Aerospace: Pastorino (Leu), 'Governo mantenga impegni'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Accolgo con soddisfazione l'impegno del governo su Piaggio Aerospace. Il tavolo di oggi al ministero dello Sviluppo economico ha fornito segnali incoraggianti per lo sbocco della vicenda, dopo anni difficili con una vera diaspora che ha destato preoccupazione per le ricadute su tutto il territorio". Lo dichiara il deputato genovese Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali, parlando del tavolo al Mise su Piaggio Aerospace."È chiaro, però, che questo è solo un passo iniziale: adesso serve mantenere la parola data e proseguire su un percorso positivo. Vigileremo in Parlamento affinché tutto questo si realizzi in tempi ragionevolmente brevi", dice Pastorino.