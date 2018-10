29 ottobre 2018- 15:00 Piaggio Aerospace: Pd, a rischio chiusura con inerzia Governo

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - "A causa dell'inerzia del governo, la Piaggio Aerospace rischia di chiudere. In particolare è necessario calendarizzare al più presto in Parlamento il parere sull'acquisizione da parte della Difesa di 20 droni, la cui commessa già programmata è indispensabile al piano di rilancio della società". Ad affermarlo sono il senatore Vito Vattuone, capogruppo del Pd nella Commissione Difesa e segretario del Pd Liguria, l'onorevole dem ligure Franco Vazio e il segretario del Pd di Savone Giacomo Vigliercio. "Dopo un lungo periodo di difficoltà, Piaggio Aerospace - spiegano i rappresentanti dem - è riuscita a voltare pagina, approvando nel dicembre 2017 un piano industriale i cui cardini sono l’acquisizione da parte del fondo dell'azionista unico Mubadala di Abu Dhabi del debito con le istituzioni finanziarie e l’immissione in azienda di liquidità per 255 milioni di euro, con il rilancio dell’investimento sui velivoli a pilotaggio remoto. In questa fase hanno assunto rilievo fondamentale le commesse richieste del Governo di Abu Dhabi e dalla nostra Difesa relative al velivolo P.2HH, interamente progettato, sviluppato e prodotto in Italia presso il centro aerospaziale di Villanova D’Albenga". "Dopo le rassicurazioni fornite al Parlamento dal ministro Trenta sul proseguimento del programma, la questione è però scomparsa dall’agenda del Governo che, ad oggi, non è riuscito a formalizzare la sua posizione in merito alla commessa di 20 droni, più volte sollecitati dall’Aeronautica Militare. Il piano industriale - sottolineano infine gli esponenti Pd - è dunque bloccato. È indispensabile calendarizzare immediatamente il parere nelle Commissioni Difesa sul provvedimento di acquisizione dei droni e una immediata presa di posizione del Governo, in merito alla situazione della Piaggio Aerospace, che oggi conta 1200 dipendenti a cui si aggiungono i lavoratori dell’indotto".