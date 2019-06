21 giugno 2019- 15:24 Piaggio Aerospace: Uglm, si comincia a vedere la luce

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Si comincia a vedere la luce", Così Barbarossa-Melchionno dell'Uglm commenta l'incontro al Mise su Piaggio Aerospace nel corso del quale si sono confermati i contratti già stipulati e finanziati ed annunciato che entro dicembre verranno stipulati due nuovi contratti e come siano pervenute all'attenzione del Commissario straordinario 40 dimostrazioni di interesse all’acquisizione dell’Azienda.“L’eventuale vendita della Piaggio, che va fatta per intero e non sotto forma di spezzatino, – spiega l'Uglm metalmeccanici - dovrà prevedere come priorità il mantenimento dei livelli occupazionali e gli interessi strategici nazionali e dovrà avvenire rapidamente, riducendo i tempi burocratici”. “Con le dimissioni volontarie di 78 dipendenti, moltissimi dei quali con grandissima professionalità c’è stata una grave perdita di know how, che speriamo sia colmata con assunzioni di nuovi lavoratori con medesima competenza. Su tutto comunque l'Ugl Metalmeccanici vigilerà; sia sulle azioni sia del governo che su quelle dell’azienda per dare una soluzione lavorativa concreta a tutti gli attuali 1016 dipendenti di Piaggio Aerospace”.