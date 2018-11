29 novembre 2018- 18:24 Piaggio Aerospace: Vella (Fim), risposte subito, reazione sarà dura

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Sulla vertenza di Piaggio Aerospace, "se non arrivano risposte in tempi rapidissimi", la reazione sarà dura e già domani è in programma la prima mobilitazione a Genova e a Villanova con 8 ore di sciopero. Ad annunciarlo è il segretario generale della Fim Cisl Liguria, Alessandro Vella, dopo che, riferisce, l'azienda per il tramite dell'Unione Industriale ha comunicato che non pagherà gli stipendi del mese di novembre per " interpretazione delle norme in attesa del Commissario". Un "atteggiamento vergognoso nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentati" mentre " il governo se la prende con calma 1200 famiglie questo mese saranno senza stipendio", sottolinea Vella. "La vertenza Piaggio è la goccia che rischia di far traboccare il vaso della tenuta sociale", avverte. "Il governo sulla carta fa decreti inutili come quello anti-localizzazione, che come abbiamo visto nei casi di cronaca vedi Perugina di fatto impedendo che le aziende vadano via, dall’altra, dove lo stesso può dare una mano concreta come in PiaggioAero fa scappare le aziende. Sarebbe bastato - spiega Vella - rinnovare i finanziamenti messi in campo per evitare questa situazione che sta diventando sempre più drammatica. Non bastava, la crisi, il crollo del ponte Morandi, i fenomeni atmosferici che hanno distrutto la costa Ligure, ci si doveva mettere anche il Governo che invece di aiutare la Liguria gli sta dando una botta di grazia".