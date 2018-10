8 ottobre 2018- 15:18 Piaggio: al via vendita Vespa Elettrica, le prime prenotabili solo online(2)/Rpt

(AdnKronos) - Lo scooter ha una autonomia massima fino a 100 chilometri, valore che non subisce significative variazioni tra circuito extraurbano e urbano grazie a una moderna batteria agli ioni di litio e a un efficiente sistema di recupero dell’energia cinetica (Kers-Kinetic energy recovery system), che ricarica la batteria nelle fasi di decelerazione. Per ricaricarla è sufficiente collegare la spina del cavo situato nel vano sottosella a una normalissima presa elettrica a muro oppure a una delle colonnine di ricarica, sempre più diffuse nelle grandi città. Il tempo standard necessario per una ricarica completa è pari a 4 ore.Vespa Elettrica è disponibile nei principali Paesi dell’area euro al prezzo di 6.390 euro o, in alternativa, con una nuova soluzione di acquisto in rate mensili da **99 euro**. Integrando un anticipo è possibile includere nella rata anche Vespa Care, il pacchetto di servizi che comprende interventi di manutenzione programmata (36 mesi o 10mila chilometri), l’estensione della garanzia di ulteriori 12 mesi, il check periodico della batteria e la road assistance arricchita di servizi dedicati.