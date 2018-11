20 novembre 2018- 15:47 Piaggio: Apa (Uilm), entrati in fase delicata e decisiva

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Per la Piaggio siamo entrati in una fase delicata e decisiva. Le tempistiche non sono secondarie rispetto alla soluzione". A sottolinearlo è il segretario generale della Uilm di Genova, Antonio Apa, al termine dell'incontro Nell’incontro svoltosi al Mise con le organizzazioni sindacali, la Regione e i Sindaci del territorio. "La Uilm - riferisce il sindacalista- ha evidenziato il fatto che era necessario dare una rapida soluzione a Piaggio perché altrimenti il rischio reale è la dissoluzione di un asset strategico per il sistema paese e di 1200 posti di lavoro che questo territorio non si può permettere". "Per questa ragione -prosegue Apa- la Uilm ha evidenziato che la riunione doveva essere significativa sul versante delle erogazioni in merito al finanziamento di 766 mln per quanto riguarda la progettazione del drone P2hh. Abbiamo ribadito che la Piaggio è un’azienda fortemente innovativa a forte tecnologia avanzata, tanto è vero che il p1hh è un drone che è stato voluto anche dall’aeronautica militare ed è stato acquistato in 8 esemplari da quella Emiratina. Siamo in una fase di stallo. Ancora non ci sono stati pervenuti i chiarimenti decisivi su questa vicenda e sull’assetto industriale. Anche se il recente accordo fatto dal Governo per quanto riguarda L’Eni, nella quale entra anche Mubadala, potrebbe essere foriero di una svolta in una direzione positiva". "Piaggio ha una tecnologia strategica per il paese, può dare uno strumento importante al Ministero della Difesa da giocare sullo scacchiere geopolitico europeo", sottolinea Apa. "Il vicecapo di gabinetto del Mise, alle obiezioni poste dalla Uilm sul fatto che la legge 140, da un lato, e il dpe della difesa, dall’altro, ha già previsto lo stanziamento di 766 mln per lo sviluppo del p2hh, ha risposto che non conta solo l’elemento finanziario ma anche l’assetto societario, per questo abbiamo sollecitato il governo alla messa in sicurezza di Piaggio, che può passare attraverso una soluzione forte anche da un punto di vista di assetto industriale. Il Vicecapo di gabinetto ha risposto dicendo che il Governo è molto impegnato a trovare una soluzione e ha messo in campo il primo Ministro".