20 novembre 2018- 15:47 Piaggio: Apa (Uilm), entrati in fase delicata e decisiva (2)

(AdnKronos) - "Questo monitoraggio - dice ancora Apa - può portare a un piano industriale più credibile anche con un assetto industriale diverso, perché esistono notevoli criticità che vanno affrontate. Abbiamo preso atto della disponibilità del governo a cercare di dare una soluzione in tempi più ravvicinati possibili, sapendo che il tempo non gioca a nostro favore. Sono previste delle audizioni nella giornata di domani, Camera e Senato congiuntamente, con l’amministratore delegato di Piaggio e Leonardo, con in seguito l’audizione del Ministro della difesa che si è già dichiarata d’accordo a erogare i finanziamenti". "Per l’insieme di queste ragioni il Governo si è impegnato a sollecitare il monitoraggio con i soggetti in campo e si è preso l’impegno di convocarci nei primi giorni di dicembre auspicando una soluzione per salvare questa azienda tecnologicamente avanzata. Ora il pallino in mano ce l’hanno il Presidente del Consiglio e il Ministro dello Sviluppo Economico, secondo quanto dichiarato dal Vicecapo di gabinetto. Noi siamo fiduciosi in quanto Di Maio nell’affrontare alcune situazioni come Ilva e Tagina, ha portato a compimento queste vicende positivamente e siamo sicuri che lo farà anche questa volta", sottolinea infine Apa.