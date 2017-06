PIAGGIO: APRILIA è AZIENDA PIù INNOVATIVA NEL SETTORE MOTO E SCOOTER

13 giugno 2017- 17:02

Milano, 13 giu. (AdnKronos) - É Aprilia l'azienda più innovativa in Italia nella categoria moto-scooter. Il riconoscimento è arrivato dall’indagine dell'Istituto tedesco di Qualità e Finanza che ogni anno assegna i sigilli di qualità 'Top azienda innovativa'. L'analisi ha preso in esame 500 imprese operanti nel nostro Paese in 50 settori economici e merceologici, suddivisi in 10 macro-categorie tra cui quella dedicata alla mobilità, nella quale Aprilia è risultata la migliore. Aprilia si è aggiudicata il primato "per la capacità di innovare grazie a un continuo miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti attraverso la rete vendita". L'ambito 'sigillo blu' è il risultato del lavoro avviato altre due anni fa dal gruppo Piaggio per rinnovare la rete distributiva attraverso formule di retail evolute e i Motoplex, di cui sono stati aperti oltre 200 nel mondo, "punti vendita nei quali l’esperienza del consumatore rappresenta l’elemento centrale attorno a cui ruota l’offerta di veicoli, servizi, merchandising e intrattenimento". E' stata svolta un'attività anche per le community di appassionati, che ha portato alla creazione del primo club ufficiale di possessori di Aprilia, il Be A Racer Club (#bearacer) che vanta oltre 8.000 iscritti in meno di due anni: un circolo privilegiato di motociclisti che condividono la passione per la moto e per il marchio di Noale. Una comunità molto attiva anche online, le pagine Facebook di Aprilia hanno superato i 510.000 fan.L’innovazione dei prodotti Aprilia passa anche dal reparto Aprilia Racing, che sviluppa le nuove tecnologie per le corse, soluzioni che in molti casi vengono adottate sui prodotti commerciali del gruppo Piaggio. Oggi Aprilia, forte di un palmare ricco di 54 titoli iridati nelle varie categorie del motociclismo sportivo, compete nella categoria MotoGp col progetto Aprilia Rs-Gp.