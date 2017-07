PIAGGIO: EMESSO CON SACE BOND A 5 ANNI PER 30 MLN

3 luglio 2017- 11:09

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 3 maggio, il gruppo Piaggio rende noto di aver emesso una obbligazione a lungo termine del valore complessivo di 30 milioni di euro, sottoscritta da Fondo Sviluppo Export, il fondo nato su iniziativa di Sace (gruppo Cdp) e gestito da Amundi SGR. L’obbligazione, della durata di cinque anni, si legge in una nota, è finalizzata al consolidamento dell’internazionalizzazione del Gruppo Piaggio e a supportare l’espansione in nuovi mercati e si inserisce fra le costanti azioni di ottimizzazione della struttura del debito finanziario consentendo un allungamento delle scadenze.L’emissione, destinata a investitori istituzionali, è sottoscritta con l’assistenza di UniCredit in qualità di Placement Agent dal Fondo Sviluppo Export ricorrendo alle risorse messe a disposizione da Sace per le imprese esportatrici italiane ed è interamente garantita da Sace.